У Дніпрі на Монастирському острові вандали спаплюжили лавандове поле

Монастирський острів вкотре постраждав від вандалів.
Вранці комунальники помітили, що на лавандовому мініполі, яке тільки-но висадили в липні, не вистачає щонайменше чотирьох кущів.
Вандали викопали саджанці, які ще не встигли прижитися. Ймовірно, квітковий крадій сподівається висадити лаванду в себе в саду.
Що цікаво, викопували кущі хаотично, мабуть, сподівалися, що зникнення квітів не помітять.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в центрі Дніпра з’явилася величезна лавандова алея. Тоді комунальники попросили містян піклуватися про квіти та не зрізати їх, але як бачимо це не допомогло.
Читайте також:
Автор:
Військових медики нанесли державі збитки сумою майже 500 000 грн.
Чоловіка, який підірвав гранатою дружину та дитину у Нікопольському районі,…
У Кривому Розі пролунають заплановані вибухи.
На Дніпропетровщині засудили батька, який 8 років ґвалтував власних доньок.