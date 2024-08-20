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У Дніпрі на Монастирському острові вандали спаплюжили лавандове поле

Сьогодні 10:32
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У Дніпрі спаплюжили лавандові алеї на Монастирському острові.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові вандали спаплюжили лавандове поле

Монастирський острів вкотре постраждав від вандалів. 

Вранці комунальники помітили, що на лавандовому мініполі, яке тільки-но висадили в липні, не вистачає щонайменше чотирьох кущів. 

Вандали викопали саджанці, які ще не встигли прижитися. Ймовірно, квітковий крадій сподівається висадити лаванду в себе в саду. 

Що цікаво, викопували кущі хаотично, мабуть, сподівалися, що зникнення квітів не помітять. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові вандали спаплюжили лавандове поле

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові вандали спаплюжили лавандове поле

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в центрі Дніпра з’явилася величезна лавандова алея. Тоді комунальники попросили містян піклуватися про квіти та не зрізати їх, але як бачимо це не допомогло.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові вандали спаплюжили лавандове полеУкраїнська

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