У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

У понеділок, 28 листопада, о 16:28 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Мінусинській горить одноповерховий житловий будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що займання виникло всередині житлового будинку, розташованого на території приватного домоволодіння. Існувала загроза поширення пожежі на дах оселі.

Займання локалізували о 17:12 та ліквідували о 18:10.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі 60 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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