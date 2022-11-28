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У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

Сьогодні 20:49
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У понеділок, 28 листопада, о 16:28 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Мінусинській горить одноповерховий житловий будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що займання виникло всередині житлового будинку, розташованого на території приватного домоволодіння. Існувала загроза поширення пожежі на дах оселі.

Займання локалізували о 17:12 та ліквідували о 18:10.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі 60 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

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