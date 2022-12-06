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У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)

Сьогодні 18:55
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У Дніпрі почали встановлювати наземні укриття, де містяни можуть сховатися під час повітряних атак.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)

Наразі такі конструкції встановлюють у місцях великого скупчення людей, наприклад, біля зупинок громадського транспорту. У майбутньому такі укриття з’являться навіть у дворах багатоповерхівок.

Для комфорту містян у конструкціях встановлюють лавочки для сидіння, а також двері, щоб не так холодно було взимку. Але знайшлися ті, кому двері в одному з таких укриттів на вулиці Івана Мазепи заважали, тому їх просто поцупили.

Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували фото.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Янгеля зламали діжку з технічною водою

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Новости Днепра про У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)Русский

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