У Дніпрі на Масивній помітили густий дим: що сталося

Сьогодні мешканці Самарського району могли бачити густий дим.

Як виявилося, на вулиці Масивній горіла покинута дерев’яна споруда.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:57.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогнем охоплена одноповерхова дерев’яна споруда та пожежа поширилась на поблизу розташований паркан.

Займання локалізували о 15:29 та ліквідували о 15:49. Вогонь знищив споруду та пошкодив дерев’яний паркан. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки.

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