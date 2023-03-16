У Дніпрі на Масивній помітили густий дим: що сталося

Як виявилося, на вулиці Масивній горіла покинута дерев’яна споруда.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:57.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогнем охоплена одноповерхова дерев’яна споруда та пожежа поширилась на поблизу розташований паркан.
Займання локалізували о 15:29 та ліквідували о 15:49. Вогонь знищив споруду та пошкодив дерев’яний паркан. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки.
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Александра Лучка
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