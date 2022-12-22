У Дніпрі на маршрути виїхали технічні тролейбуси та трамваї

Про це повідомляє Департамент транспорту.
Технічні рейси електротранспорту виведені на такі маршрути:
Маршрут №16 працює до пл. Космічної через відсутність живлення на подальших ділянках руху.
Загалом працює 36 одиниць рухомого складу.
«Енергетична ситуація по місту залишається складною, є аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватися. Актуальну інформацію можна дізнатись у телеграм-каналі Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР», – прокоментували у Департаменті транспорту.
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