У Дніпрі на маршрути повернули технічні рейси електротранспорту

Про це повідомляє директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігоря Маковцева.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.
Після зупинки подачі напруги на тягові підстанції електротранспорту вранці в Дніпрі було розпочато евакуацію рухомого складу з маршрутів міста. Усього на лінії на той момент знаходилися близько 80 одиниць рухомого складу. Відразу було виведено в депо тролейбуси з великим запасом автономного ходу, після чого транспортували трамваї з віддалених районів у найближчі диспетчерські станції. Також рухомий склад прибрали із перехресть.
Під час об’їзду міста на проспекті Лесі Українки було помічено тролейбус 5-го маршруту. Він заважав руху автотранспорту, через що утворився затор, тому тролейбус оперативно транспортували до депо.
Всього в евакуації були задіяні 3 тягачі, 2 бригади служби колії, 3 бригади енергогосподарства та 3 автобуси. З вулиць міста повернуто до депо весь рухомий потяг, що вийшов на маршрути вранці.
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