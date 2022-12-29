У Дніпрі на маршрути повернули технічні рейси електротранспорту

Вранці 29 грудня через ворожу атаку по Україні в Дніпрі зупинився весь електротранспорт, оскільки зникла напруга на всіх тягових підстанціях. О 17:00 на маршрути знову повернули технічні рейси електротранспорту.

Про це повідомляє директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігоря Маковцева.

37 тролейбусів курсують маршрутами: №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

44 вагони трамваю курсують на маршрутах – №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Після зупинки подачі напруги на тягові підстанції електротранспорту вранці в Дніпрі було розпочато евакуацію рухомого складу з маршрутів міста. Усього на лінії на той момент знаходилися близько 80 одиниць рухомого складу. Відразу було виведено в депо тролейбуси з великим запасом автономного ходу, після чого транспортували трамваї з віддалених районів у найближчі диспетчерські станції. Також рухомий склад прибрали із перехресть.

Під час об’їзду міста на проспекті Лесі Українки було помічено тролейбус 5-го маршруту. Він заважав руху автотранспорту, через що утворився затор, тому тролейбус оперативно транспортували до депо.

Всього в евакуації були задіяні 3 тягачі, 2 бригади служби колії, 3 бригади енергогосподарства та 3 автобуси. З вулиць міста повернуто до депо весь рухомий потяг, що вийшов на маршрути вранці.

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