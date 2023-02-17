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У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тралейбусів та трамваїв

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі сьогодні, 17 лютого, всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі без обмежень у часі за розкладом.

Новости Днепра про У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тралейбусів та трамваїв

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху міського електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 736 автобусів (з них 148 – великої місткості).

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Новости Днепра про У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тралейбусів та трамваївУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тралейбусів та трамваївРусский

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