У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тралейбусів та трамваїв

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху міського електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 736 автобусів (з них 148 – великої місткості).
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