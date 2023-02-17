У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тралейбусів та трамваїв

У Дніпрі сьогодні, 17 лютого, всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі без обмежень у часі за розкладом.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху міського електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 736 автобусів (з них 148 – великої місткості).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: