У Дніпрі на макулатуру здали 11 тонн російськомовних книг: куди їх подінуть

Дніпряни зносили на макулатуру цілі бібліотеки та архіви.

У Дніпрі волонтери збирають російськомовні книги та газети. Містяни приносять макулатуру мішками, розповів “Радіо Свобода” керівник благодійного фонду “Центр допомоги переселенцям та армії” Павло Медвідь.

Усього з початку акції “Очі для ночі” вдалося зібрати 11 тонн макулатури.

Виручені за здачу макулатури гроші використають, щоб придбати обладнання для сил ППО. Уже вдалося заробити 50 тисяч гривень. За ці кошти купили та передали чотири потужні ліхтарі для виявлення в небі ворожих дронів.

Приносити можна від однієї книги до декількох мішків газет, посібників та іншої російськомовної літератури. До прикладу, один з проєктних інститутів віддав організаторам акції 500 кілограмів документів з архіву. А дніпрянин притягнув пів тонни старих російськомовних газет.

Павло розповів, що їм навіть принесли енциклопедію, яку надрукували в Пітері в 2014 році. За цією книгою вчаться в російських школах.

Там на карті не було України, вона була в складі Російської Федерації. Ми її здали в макулатуру. Зараз один колекціонер передав купу російськомовних газет – газета «Факти», близько 500 кілограмів. Це творча людина, вони йому слугували як декор, – розповів Павло Медвідь.

Усім, хто приніс макулатуру дають тематичний магнітик.

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