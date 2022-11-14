У Дніпрі на лівому березі згоріла лазня (ФОТО)

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа сталася 13 листопада близько 12:30 на вулиці Солов’їній. Внаслідок займання лазня була практично знищена – площа пожежі становить30 кв. м. На щастя, ніхто не постраждав.
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