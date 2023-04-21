У Дніпрі на Леваневського знайшли труп: що кажуть у поліції

Сьогодні, 21 квітня, у Дніпрі в районі перехрестя вулиць Леваневського та Гомельскої місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка.

На місце викликали правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на вигляд померлому близько 30-35 років.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам повідомили, що, попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 48-річного чоловіка, якого шукали більше тижня, знайшли мертвим.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: