У Дніпрі на Курячому озері оселився рідкісний хижак, занесений до Червоної Книги (ФОТО)

У Дніпрі оселилась тваринка, яка занесена до Червоної Книги.

У Facebook-спільноті “Лівобережний 3|Дніпро” місцева мешканка опублікувала фото незвичайної тварини, яка схожа на тхора, однак відрізняється від нього за кольором.

Тваринка має незвичайне забарвлення – поєднання чорних, жовтих, білих смуг та плям, чого не можна побачити на тхорі.

Всім мирного дня! Хочу поділитися фото цікавого маленького звіра, якого ми зустріли на березі нашого Курячого озера! … Звір- довгий та приземистий, а мордочка просто іграшкова! – пише авторка.

Виявляється, що ця тваринка на фото – перегузня, що занесена до Червоної книги України. Відноситься до ряду хижих класу ссавці.

Згідно даних, вказаних на офіційному порталі Червоної Книги України, природоохоронний статус виду: рідкісний.

В Україні цього хижака частіше можна побачити на території Запорізької, Донецької та Луганської областей. Зазвичай мешкає у степу, рідше – у чагарниках, долинах річок та околиці лісових масивів лісостепу.

В Україні мешкає біля 100 особин. Трансформація цілинних степів в агроценози, а також повсюдне зникнення ховрахів та сліпаків – основних жертв хижака, – зазначається в Червоній Книзі.

Дійсно перегузня схожа на лісового тхора, однак має менший розмір та строкатий колір хутра.

Відомо, що перегузня занесена до Бернської конвенції як вид, що підлягає особливій охороні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями.

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