У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився вночі 23 березня на вулиці Бориса Кротова. О 01:17 на лінію «101» повідомили про чоловіка, який впав у каналізаційний колодязь і потребує допомоги. На місце направили місцевих рятувальників.
Прибувши на місце події, надзвичайники спустили в колодязь драбину, по якій чоловік 1971 року народження зміг самостійно вибратися на поверхню.
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