У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь

У Дніпрі рятувальники допомогли чоловікові вибратися з каналізаційного колодязя.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився вночі 23 березня на вулиці Бориса Кротова. О 01:17 на лінію «101» повідомили про чоловіка, який впав у каналізаційний колодязь і потребує допомоги. На місце направили місцевих рятувальників.

Прибувши на місце події, надзвичайники спустили в колодязь драбину, по якій чоловік 1971 року народження зміг самостійно вибратися на поверхню.

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