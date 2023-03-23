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У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі рятувальники допомогли чоловікові вибратися з каналізаційного колодязя.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився вночі 23 березня на вулиці Бориса Кротова. О 01:17 на лінію «101» повідомили про чоловіка, який впав у каналізаційний колодязь і потребує допомоги. На місце направили місцевих рятувальників.

Прибувши на місце події, надзвичайники спустили в колодязь драбину, по якій чоловік 1971 року народження зміг самостійно вибратися на поверхню.

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