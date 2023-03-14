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  • У Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берега

У Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берега

Сьогодні 17:39
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Новости Днепра про У Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берега

Сьогодні, 14 березня, у Дніпрі на вулиці Коцюбинського сталася аварія.

Про це повідомляють Ситуаційний центр Дніпра та місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, але рух на вулиці Коцюбинського (від Успенської площі до Центрального мосту) у напрямку лівого берега ускладнено.

Враховуйте цю інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Каруни трамвай зійшов з рейок.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берегаУкраїнська

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