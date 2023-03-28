У Дніпрі на Космодромній знайшли бойову гранату: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.
Зазначається, що боєприпас був без запобіжного кільця.
Дніпряни викликали правоохоронців.
Ми звернулися до поліції за коментарем. Нам підтвердили цю інформацію та повідомили, що на місці працювала вибуховотехнічна служба.
Спеціалісти вилучили небезпечний предмет. Триває перевірка.
Зазначимо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінії “101” чи “102”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” всі коледжі та будівлю СБУ: подробиці.
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