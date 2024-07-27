У Дніпрі на Космічній сталася смертельна ДТП

У Дніпрі на вулиці Космічній Peugeout 206 збив 68-річного чоловіка та 68-річну жінку.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Інцидент трапився у вівторок, 23 липня. Водій за кермом Peugeot 206 збив 68-річного чоловіка та 68-річну жінку. Постраждалих госпіталізували.

У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, закритий перелам правої сідничної кістки, також в неї були зламані гомілки, – йдеться у дописі.

На жаль, постраждала вчора померла у лікарні.

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