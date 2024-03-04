У Дніпрі на кладовищі познущалися з могили військового

На цвинтарі у Дніпрі знову понівечили могилу загиблого воїна.

Днями родичі загиблого воїна прийшли на його могилу у Березанівці, але побачене шокувало. Палицю, до якої кріпився прапор з фотографією полеглого військового погнули, а сам стяг порізали.

Про це розповів у місцевій спільноті Aleksandr Michalovich.

Доброго вечора, прохання може хтось бачив щось біля кладовища ДРСУ, з п’ятниці на суботу було знищено прапор на могилі мого брата який загинув в кінці жовтня минулого року, дякую за будь-яку інформацію, конфіденційність гарантую, – написав родич загиблого.

Рідні впевнені, що це справа рук вандалів, тому що вітер не зміг би так погнути металеву палицю.

Могилу поруч також понівечили.

Судячи з фото, там пошкодили хрест, а біля надгробка залишили листівку з клоуном.

Місцеві кажуть, що це не вперше, коли на кладовищах орудують вандали. Раніше невідомі вже різали прапори біля надгробків, а деякі з них нівечили кілька разів.

Дніпряни кажуть, що до правоохоронців зверталися, але поки що знайти вандалів не вдалося.

Нагадаємо, раніше у Таромському невідомі понівечили могили військових. Пізніше з’ясувалося, що це зробили діти. Поліціянти провели з ними бесіди, а на батьків склали протоколи за невиконання батьківських обов’язків.

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