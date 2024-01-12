У Дніпрі на кільці ж/м Перемоги сталася ДТП: збирається затор

На Набережній Перемоги сталася ДТП. На кільці Перемоги у напрямку вулиці Космічної зіткнулися дві автівки, повідомляє dnepr.info.
Обійшлося без постраждалих, але через ДТП на цій ділянці дещо ускладнений рух. На місце вже приїхали патрульні, які оформлюють необхідні протоколи.
Правоохоронці з’ясовують причини аварії.
За машинами зібрався невеликий затор, позаяк одна смуга дороги зайнята.
Нагадаємо, ДТП також сталася на Амурському мосту. Через аварію не курсують трамваї та є укладення руху.
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