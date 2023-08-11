У Дніпрі на Кедріна за клумбою виявили труп: коментар поліції

Днями у Дніпрі на вулиці Кедріна за клумбою виявили труп.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що загиблий – це чоловік орієнтовно 20-25 років.
На місце викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
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