У Дніпрі на Кедріна за клумбою виявили труп: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Днями у Дніпрі на вулиці Кедріна за клумбою виявили труп.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загиблий – це чоловік орієнтовно 20-25 років.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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