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У Дніпрі на Кедріна за клумбою виявили труп: коментар поліції

Сьогодні 10:49
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Ми звернулися за коментарем до поліції.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кедріна за клумбою виявили труп: коментар поліції

Днями у Дніпрі на вулиці Кедріна за клумбою виявили труп.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загиблий – це чоловік орієнтовно 20-25 років.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на Кедріна за клумбою виявили труп: коментар поліції

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кедріна за клумбою виявили труп: коментар поліціїУкраїнська

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