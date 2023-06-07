У Дніпрі на Кедріна дівчина випала з вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

У Дніпрі вночі на вулиці Кедріна стався жахливий інцидент.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в одній із квартир у багатоповерхівці на цій вулиці молоді люди вживали спиртні напої. В якийсь момент 24-річна дівчина відійшла від компанії та вистрибнула з вікна. Від отриманих травм вона загинула миттєво.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліції.

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