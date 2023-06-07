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  • У Дніпрі на Кедріна дівчина випала з вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Кедріна дівчина випала з вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Сьогодні 11:08
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У Дніпрі вночі на вулиці Кедріна стався жахливий інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кедріна дівчина випала з вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліції

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в одній із квартир у багатоповерхівці на цій вулиці молоді люди вживали спиртні напої. В якийсь момент 24-річна дівчина відійшла від компанії та вистрибнула з вікна. Від отриманих травм вона загинула миттєво. 

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кедріна дівчина випала з вікна багатоповерхівки: що кажуть у поліціїУкраїнська

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