У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Будьте уважні!

Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі на вулиці Каруни зупинився рух трамваїв №6 та №9.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Як з’ясувалося, там на трамвайних рейках зламався легковик Volkswagen.

Як довго трамваї не будуть курсувати – поки не відомо.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО).

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