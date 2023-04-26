У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі на вулиці Каруни зупинився рух трамваїв №6 та №9.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали.
Як з’ясувалося, там на трамвайних рейках зламався легковик Volkswagen.
Як довго трамваї не будуть курсувати – поки не відомо.
Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО).
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