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У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Сьогодні 10:38
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі на вулиці Каруни зупинився рух трамваїв №6 та №9.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Як з’ясувалося, там на трамвайних рейках зламався легковик Volkswagen.

Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

Як довго трамваї не будуть курсувати – поки не відомо.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО). 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причинаУкраїнська

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