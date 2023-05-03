У Дніпрі на канатній дорозі через річку застрягла людина

Нещодавно ми писали, що у парку “Зелений гай” на канатній доріжці застрягла дніпрянка. Тоді на допомогу жінці викликали рятувальників.
Сьогодні, 3 травня, інцидент повторився, щоправда, змінилася локація – на цей раз людина застрягла на канатній доріжці через річку Дніпро (на Монастирський острів).
Відео опублікували у соцмережі.
На ньому видно, що людина зупинилася як раз по середині доріжки.
Зате які види:)
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із магазинів у ТРЦ “Мост-сіті” на відвідувачів посипалася штукатурка (ВІДЕО).
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