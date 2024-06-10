У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)

Ввечері 9 червня, на вулиці Калиновій невідомі запустили салюти. Звуки піротехніки чули в цілому районі. На невідомого хулігана жителі Дніпра поскаржилися у соцмережах.
Салюти лунали під час тривоги, чим неабияк налякали людей, які спочатку подумали, що віддалені звуки вибухів це роботи мобільних вогневих груп, які збивають ударні дрони.
Але все ж це були феєрверки.
На Калиновій дов**оби запустили салют, можливо, намагаються збити БПЛА? – коментують відео його автори.
Зауважимо, це вже вдруге за місяць, коли жителі Дніпра попри заборону запускають салюти. До цього гучні звуки піротехніки лунали у Діївці. Поліціянти у той же день розшукали хулігана, який бавився феєрверками та притягнули його до адміністративної відповідальності.
Читайте також:
Автор:
Ще дві спортсменки з Дніпра боротимуться за нагороди на Олімпіаді…
У Дніпропетровській області шукають зниклу дівчину.
Жителі Дніпра показали, який нині має вигляд одна із адмінбудівель…
Через вчорашні обстріли постраждала жінка.