У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)

У Дніпрі звуки салютів перелякали цілу вулицю.

Ввечері 9 червня, на вулиці Калиновій невідомі запустили салюти. Звуки піротехніки чули в цілому районі. На невідомого хулігана жителі Дніпра поскаржилися у соцмережах.

Салюти лунали під час тривоги, чим неабияк налякали людей, які спочатку подумали, що віддалені звуки вибухів це роботи мобільних вогневих груп, які збивають ударні дрони.

Але все ж це були феєрверки.

На Калиновій дов**оби запустили салют, можливо, намагаються збити БПЛА? – коментують відео його автори.

Зауважимо, це вже вдруге за місяць, коли жителі Дніпра попри заборону запускають салюти. До цього гучні звуки піротехніки лунали у Діївці. Поліціянти у той же день розшукали хулігана, який бавився феєрверками та притягнули його до адміністративної відповідальності.

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