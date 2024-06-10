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  • У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)

У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)

Сьогодні 09:26
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У Дніпрі звуки салютів перелякали цілу вулицю.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)

Ввечері 9 червня, на вулиці Калиновій невідомі запустили салюти. Звуки піротехніки чули в цілому районі. На невідомого хулігана жителі Дніпра поскаржилися у соцмережах. 

Салюти лунали під час тривоги, чим неабияк налякали людей, які спочатку подумали, що віддалені звуки вибухів це роботи мобільних вогневих груп, які збивають ударні дрони. 

Але все ж це були феєрверки. 

На Калиновій дов**оби запустили салют, можливо, намагаються збити БПЛА? – коментують відео його автори. 

Зауважимо, це вже вдруге за місяць, коли жителі Дніпра попри заборону запускають салюти. До цього гучні звуки піротехніки лунали у Діївці. Поліціянти у той же день розшукали хулігана, який бавився феєрверками та притягнули його до адміністративної відповідальності. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій невідомі під час тривоги налякали всю вулицю салютом (ВІДЕО)Русский

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