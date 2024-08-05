У Дніпрі на Калиновій горів автомобіль: що говорять у поліції

Вночі у Дніпрі горіло авто.

У місцевих Telegram-каналах цього ранку дніпряни оприлюднили відео та фото, на яких видно палаючу автівку. Інцидент трапився сьогодні вночі, 5 серпня, на вулиці Калинова.

Згодом також опублікували фотографію наслідків займання – авто згоріло вщент.

На деяких опублікованих матеріалах можна було побачити, що на місце події прибули вогнеборці.

Щодо того, кому саме належить транспортний засіб – офіційної інформації немає. Наразі обставини займання невідомі.

Кореспонденти Dnepr.info звернулись за додатковою інформацією у поліцію та отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Всі обставини щодо машини, яка горіла зʼясовують слідчі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: