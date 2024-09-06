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  • У Дніпрі на Калнишевського вандали “з м’ясом” вивалили двері до під’їзду (ФОТО)

У Дніпрі на Калнишевського вандали “з м’ясом” вивалили двері до під’їзду (ФОТО)

Сьогодні 20:44
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У Дніпрі вандали відірвали залізні двері на вході до під'їзду.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калнишевського вандали

У Дніпрі на проспекті Калнишевського невідомі вирвали “з м’ясом” металеві двері під’їзду, повідомили в місцевому телеграм-каналі “Rayonchik”. Неприємну картину побачили місцеві жителі кілька днів тому.

Достеменно невідомо хто та навіщо вирвав двері, але точно зрозуміло, що тепер на їхню заміну треба буде витратити чималу суму. 

Жителі Дніпра обурені цією подією та закликають розпочати пошуки зловмисника. 

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