У Дніпрі на Калнишевського вандали “з м’ясом” вивалили двері до під’їзду (ФОТО)

У Дніпрі вандали відірвали залізні двері на вході до під'їзду.

У Дніпрі на проспекті Калнишевського невідомі вирвали “з м’ясом” металеві двері під’їзду, повідомили в місцевому телеграм-каналі “Rayonchik”. Неприємну картину побачили місцеві жителі кілька днів тому.

Достеменно невідомо хто та навіщо вирвав двері, але точно зрозуміло, що тепер на їхню заміну треба буде витратити чималу суму.

Жителі Дніпра обурені цією подією та закликають розпочати пошуки зловмисника.