У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

Там близько 12:30 поблизу з перехрестям з вулицею Свєтлова чоловік переходив дорогу у недозволеному місці та потрапив під колеса Skoda Rapid.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Попередньо, йому розтрощило голову.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
ФОТО 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo збив пішохода: розшукують свідків.
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