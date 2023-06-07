У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

Сьогодні, 7 червня, на вулиці Грушевського у Дніпрі сталася смертельна аварія.

Там близько 12:30 поблизу з перехрестям з вулицею Свєтлова чоловік переходив дорогу у недозволеному місці та потрапив під колеса Skoda Rapid.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Попередньо, йому розтрощило голову.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo збив пішохода: розшукують свідків.

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