Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

Сьогодні 14:59
просмотров

Сьогодні, 7 червня, на вулиці Грушевського у Дніпрі сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

Там близько 12:30 поблизу з перехрестям з вулицею Свєтлова чоловік переходив дорогу у недозволеному місці та потрапив під колеса Skoda Rapid.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Попередньо, йому розтрощило голову.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

Новости Днепра про У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo збив пішохода: розшукують свідків.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило головуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило головуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:38
    Днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища

    Ймовірно, уже післязавтра подача води повністю припиниться.

    У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збитки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    У селах на Дніпропетровщині масово мре риба: якими будуть збитки

    У профільному міністерстві назвали попередні цифри збитків, які понесе галузь…

    Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 7 червня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

    “Заклала” вибухівку в лікарні: у Кривому Розі піймали “мінерку”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    “Заклала” вибухівку в лікарні: у Кривому Розі піймали “мінерку”

    У Кривому Розі знову "мінували" лікарню.

    Наверх