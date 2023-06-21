У Дніпрі на гарячому затримали ДСНС-ника, який торгував метамфетаміном через Telegram

Про це повідомили в ДБР та Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За даними слідства, співробітник ДСНС збував містянам наркотики. Метамфетамін та канабіс він фасував у себе вдома. Потім шукав клієнтів через Telegram. Оплату за товар брав тільки готівкою під час особистої зустрічі. Підозрюваного затримали “на гарячому”.
У ДБР повідомили, що він був капітаном цивільного захисту.
Під час обшуків в помешканні підозрюваного правоохоронці знайшли 200 грамів психотропів та інших наркотиків. У суді капітана визнали винним у придбанні, зберіганні та розповсюдженні наркотиків. Свою вину чоловік не визнав.
Йому винесли вирок — до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тепер засуджений протягом 30 днів може оскаржити вирок, але увесь цей час буде знаходитися під вартою.
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