У Дніпрі на Фланговій сталася сильна пожежа: що відомо

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники, там вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить літня кухня.
Займання локалізували о 10:35 та ліквідували о 10:58. Вогонь пошкодив дах та майно на загальній площі 70 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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