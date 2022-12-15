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У Дніпрі на Фланговій сталася сильна пожежа: що відомо

Сьогодні 13:47
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Сьогодні, 15 грудня, о 10:10 на лінію 101» повідомили про пожежу на вулиці Фланговій у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Фланговій сталася сильна пожежа: що відомо

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники, там вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить літня кухня.

Займання локалізували о 10:35 та ліквідували о 10:58. Вогонь пошкодив дах та майно на загальній площі 70 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Фланговій сталася сильна пожежа: що відомоУкраїнська

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