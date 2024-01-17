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  • У Дніпрі на Енергетичній горів гаражний бокс з 3 автівками всередині (ФОТО)

У Дніпрі на Енергетичній горів гаражний бокс з 3 автівками всередині (ФОТО)

Сьогодні 11:14
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі на Енергетичній горів гаражний бокс з 3 автівками всередині (ФОТО)

Сьогодні, 17 січня, о 04:56 до Служби порятунку повідомили про пожежу на вулиці Енергетичній.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що горить гаражний бокс із трьома автівками всередині. Площа пожежі склала 60 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 05:59.

Новости Днепра про У Дніпрі на Енергетичній горів гаражний бокс з 3 автівками всередині (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 15 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Карла Роде горіла вантажівка із лакофарбовими матеріалами (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Енергетичній горів гаражний бокс з 3 автівками всередині (ФОТО)Українська

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