У Дніпрі на Енергетичній горів гаражний бокс з 3 автівками всередині (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Сьогодні, 17 січня, о 04:56 до Служби порятунку повідомили про пожежу на вулиці Енергетичній.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що горить гаражний бокс із трьома автівками всередині. Площа пожежі склала 60 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 05:59.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 15 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Карла Роде горіла вантажівка із лакофарбовими матеріалами (ФОТО).

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