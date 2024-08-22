У Дніпрі на дитячому майданчику оселився тарантул

На Перемозі почали помічати страшних павуків.

На Перемозі, а саме на дитячому майданчику біля будинку за адресою Набережна Перемоги, 124, помітили південноруського тарантула. Це чи не єдиний вид тарантулів, яких можна зустріти на теренах нашого регіону.

Місцеві жителі неабияк налякалися, знайшов нору, де оселився павук.

Такий павук, мабуть, тарантул, живе на дитячому майданчику на Набережній Перемоги, біля будинку №124. Чесно кажучи, хр*нь страшна, – пишуть люди в місцевих телеграм-каналах.

Дніпряни віднайшли нору, де ховався павук, але тарантул зустрів людей досить мирно.

Чи отруйний південноруський тарантул?

Тарантул південноруський (Lycosa singoriensis) — великий європейський та азійський павук роду тарантулів, поширений у степах Європи, Середньої Азії, Південного Сибіру, Далекого Сходу.

Полюють представники цієї родини вночі у степових і пустельних районах, пересуваючись землею, а живуть у норах завглибшки до 60 см. Ловильних сіток не плетуть, а павутиння використовують під час полювання, притискаючи ним жертву до землі. Сімейство цих павуків налічує близько 1200 різних видів, які поширені у світі, і Україна — не виняток.

Усі представники роду тарантулів вважаються отруйними, а от небезпечними вони є лише для безхребетних, якими харчуються найчастіше. Для людей укус тарантула не становить великої небезпеки, а випадки тяжких отруєнь із летальним наслідком трапляються лише якщо людина має алергію.

Укуси тарантулів неглибокі, за реакцією організму схожі на бджолині, а от за больовими відчуттями — на укуси шершня чи оси. На ураженому місці можна помітити дві плямки, розташовані на відстані 3–15 мм одна від одної — це сліди хеліцер (першої пари головних кінцівок).

Симптоми укусу:

– локальний біль;

– почервоніння шкіри в місці укусу;

– набряк;

– відчуття сонливості;

– короткочасне підвищення температури тіла.

У деяких людей може проявлятися алергічна реакція, що супроводжується сильним болем, набряком, відчуттям свербіння, висипом навколо місця укусу. У тяжких випадках — утруднене дихання, нудота, блювота, запаморочення, нерідко розвивається анафілактичний шок.

Терміново звернутися до медичного закладу необхідно із появою наступних симптомів:

– поява висипу та пухирів навколо укусу;

– відчуття сонливості та поганого самопочуття;

– підвищення температури до критичної відмітки;

– прояви тахікардії;

– нудота та блювота;

– оніміння кінцівки.

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