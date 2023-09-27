У Дніпрі на древньому єврейському цвинтарі виявили ймовірний молебний дім, якому 124 роки

У Дніпрі виявили вірогідну історичну знахідку — молитовний будинок 1899 року на старому цвинтарі, що зберігся до наших днів.

Про це повідомив у Facebook Віталій Камозін, операційний директор Об’єднаної єврейської громади України.

Споруду виявили в районі старого єврейського кладовища у Дніпрі. Ймовірно, це молитовний будинок Бейт Хаїм, який збудували у 1899 році. Зараз ця будівля досить непримітна, а від оригінального фасаду зберігся шматочок стіни на задньому дворі.

На місці забудованого старого єврейського цвинтаря в районі Нові Плани близько місяця тому було знайдено надгробний камінь. Коли єврейська громада перевозила його на належне місце, місцевий житель розповів про інші надгробки, які можна знайти поблизу. Сьогодні, під час експедиції за цими мацевами, було знайдено один надгробок великого розміру, що лежав лицьовою стороною донизу, – розповів Віталій.

Цвинтарну “сторожку” дослідникам показав місцевий мешканець. За словами Віталія, це споруда імперських часів. На аерознімках часів Другої світової видно цю будівлю, тож можна припустити, що це саме молитовний будинок “Бейт Хаїм” 1899 року будівництва.

У коментарях припустили, що це просто адмінбудівля чи Бейт Тахара.

Щоб підтвердити здогадки дослідників необхідно провести більш ретельне дослідження.

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