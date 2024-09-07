У Дніпрі на дорогах помітили невідомого трьохколісного “хижака”

У Дніпрі на дорогах помітили незвичний транспортний засіб.

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас: новости”.

Відео проїзду нового “короля доріг” опубліковано під брутальну пісню Steel Dre (Still D.R.E.).

Вочевидь підписники вперше побачили такий трьохколісний велосипед у Дніпрі.

Насправді це дуже популярний засіб пересування, особливо в країнах Азії та Індії.

Такий велосипед або скутер для дорослих “їсть” дуже мало палива та коштує усього 400 долларів.

До України їх завозять зазвичай з Китаю, але є і велосипеди дуже відомих марок, наприклад BMW.

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