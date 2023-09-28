У Дніпрі на “Дніпровський міський театр “КВН ДГУ” чекають зміни: які саме

Його перейменують.

З назви “Дніпровського міського театру “КВН ДГУ”” хочуть прибрати згадку про КВН. Про це йдеться в проєкті рішення опублікованого на сайті міськради. Якщо депутати підтримають цю ініціативу, тоді установа називатиметься “Дніпровський міський театр ДГУ”.

Зауважимо, що це наразі тільки плани, адже на документі немає підпису міського голови, тож рішення не набрало чинності. Коли перейменування підтримають, тоді керівництво театру має змінити вивіску та всю документацію.

“Дніпровський театр “КВН ДГУ” заснували ще в 1994 році на базі студентської команди КВН, яку створили ще у 1987. Гумористи брали участь в оригінальному конкурсі Лізі “Клубу Веселих та кмітливих”, який проводили в РФ.

Згодом театр гастролював у країнах пострадянського простору, США, Ізраїлі, Німеччині. Щорічно у Дніпрі проводили свій концерт.

КВН – це російський конкурс, який веде путініст Олександр Масляков, а у журі сидять російські актори, шоумени, режисери, письменники, музиканти, спортсмени та підприємці. Ігри показують у країнах так званого СНД. Тож після 2014 українські гумористи не брали участі у цих заходах. Тепер треба прибрати й згадку про КВН.

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