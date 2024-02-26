У Дніпрі на деяких вулицях зникло опалення: причина та адреси

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях зникло опалення.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, через проведення планових робіт фахівцями КП “Теплоенерго” призупинено подачу тепла на вул. 152-ї дивізії, просп. Б. Хмельницького, вул. Квартальна, вул. Інженерна, вул. Казакевича, вул. Козака Мамая, вул. М. Максимовича, вул. Б. Мозолевського, вул. В. Сліпака, вул. Пресова, вул. Солідарна.
Зазначається, що подачу тепла буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин.
Читайте також:
Автор:
Прокурори разом з експертами та слідчими продовжують фіксувати наслідки чергових…
Зазначається, що під час скоєння крадіжки чоловік був напідпитку.
Вічна пам'ять Герою!
Світла не буде приблизно з 8:00 до 17:00.