У Дніпрі на деяких вулицях зникло опалення: причина та адреси

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Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях зникло опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через проведення планових робіт фахівцями КП “Теплоенерго” призупинено подачу тепла на вул. 152-ї дивізії, просп. Б. Хмельницького, вул. Квартальна, вул. Інженерна, вул. Казакевича, вул. Козака Мамая, вул. М. Максимовича, вул. Б. Мозолевського, вул. В. Сліпака, вул. Пресова, вул. Солідарна.

Зазначається, що подачу тепла буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин.

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