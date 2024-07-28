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  • У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського

У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського

Сьогодні 10:10
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Зміни пов'язані з прокладанням комунікацій.

Новости Днепра про У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського

У Дніпрі майже на 4 місяці планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського.

Перекриття повʼязане з виконанням робіт з прокладання кабельних мереж електропостачання.

Відповідний проєкт рішення виконкому Дніпровської міськради вже опубліковано.

Роботи планують виконувати з 1 вересня по 31 грудня 2024 року.

По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Також повинні подбати про безпечний рух пішоходів, а після завершення робіт – демонтувати огорожу і знаки, відновити асфальтове покриття і привести територію до ладу, — йдеться у тексті проєкту.

Відзначимо, що без підпису мера міста документ ще не набув чинності.

Також з 7:00 8 серпня до 20:00 9 серпня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття планують перекрити залізничний переїзд по вулиці Океанській.

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Новости Днепра про У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці ПаторжинськогоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці ПаторжинськогоРусский

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