У Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського

У Дніпрі майже на 4 місяці планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського.
Перекриття повʼязане з виконанням робіт з прокладання кабельних мереж електропостачання.
Відповідний проєкт рішення виконкому Дніпровської міськради вже опубліковано.
Роботи планують виконувати з 1 вересня по 31 грудня 2024 року.
По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Також повинні подбати про безпечний рух пішоходів, а після завершення робіт – демонтувати огорожу і знаки, відновити асфальтове покриття і привести територію до ладу, — йдеться у тексті проєкту.
Відзначимо, що без підпису мера міста документ ще не набув чинності.
Також з 7:00 8 серпня до 20:00 9 серпня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття планують перекрити залізничний переїзд по вулиці Океанській.
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