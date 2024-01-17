У Дніпрі на Давидова горіла вантажівка із лакофарбовими матеріалами (ФОТО)

Сьогодні, 17 січня, о 00:11 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Давидова Чечелівського району горить вантажний автомобіль.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що палає фургон «Peugeot Boxer» із лакофарбовими матеріалами всередині на площі 8 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 00:44.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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Александра Лучка
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