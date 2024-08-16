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У Дніпрі на Червоному Камені чоловік випав з вікна: коментар поліції

Сьогодні 08:37
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У житловому мікрорайоні Червоний Камінь у Дніпрі чоловік випав з вікна.

Новости Днепра про У Дніпрі на Червоному Камені чоловік випав з вікна: коментар поліції

У Дніпрі в житловому мікрорайоні Червоний Камінь містяни помітили чоловіка, який без свідомості лежав на землі. 

У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео з місця подій. Попередньо відомо, що чоловік випав з вікна, чи вижив він було невідомо. На опублікованих кадрах можна помітити, що до нього підійшли небайдужі громадяни. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Червоному Камені чоловік випав з вікна: коментар поліції

Кадр з відео.

На місце викликали правоохоронців. 

Кореспонденти Dnepr.Info звернулися до поліції та дізналися деталі інциденту від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник: 

Подія зафіксована, чоловік живий.

Також речниця зазначила, що стався нещасний випадок. Ймовірно, чоловік впав. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Червоному Камені чоловік випав з вікна: коментар поліціїУкраїнська

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