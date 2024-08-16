У Дніпрі на Червоному Камені чоловік випав з вікна: коментар поліції

У житловому мікрорайоні Червоний Камінь у Дніпрі чоловік випав з вікна.

У Дніпрі в житловому мікрорайоні Червоний Камінь містяни помітили чоловіка, який без свідомості лежав на землі.

У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео з місця подій. Попередньо відомо, що чоловік випав з вікна, чи вижив він було невідомо. На опублікованих кадрах можна помітити, що до нього підійшли небайдужі громадяни.

На місце викликали правоохоронців.

Кореспонденти Dnepr.Info звернулися до поліції та дізналися деталі інциденту від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Подія зафіксована, чоловік живий.

Також речниця зазначила, що стався нещасний випадок. Ймовірно, чоловік впав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку.

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