У Дніпрі на частоті популярної радіостанції чомусь ловить російське радіо

Дніпряни стверджують, що замість популярної української радіостанції чомусь ловить російське радіо. В якості доказів мешканці Дніпра опублікували відео. Зазвичай, на частоті 105.8-105.9 грає радіо Рокс, але цього разу було чутно новини так званої “республіки” ДНР.
Як пишуть у мережі, сигнал може йти з окупованої Нової Каховки, де є потужний передавач Українського радіо, тобто окупаційна влада використовує його для трансляції своєї пропаганди. Інша версія – сигнал доходить до нас з Донецька.
Поки що офіційного пояснення цьому немає.
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