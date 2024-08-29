У Дніпрі на Будівельників горіло авто: що кажуть у поліції

На вулиці Будівельників у Дніпрі горіла автівка.

У ніч на 29 серпня у місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому можна побачити полум’я в подвір’ї біля житлового будинку. Попередньо відомо, що подія сталася на вулиці Будівельників у Дніпрі.

Детальніше розгледіти, де саме виникло займання, не вдається. За словами очевидців, загорілася автівка.

На місці працювали рятувальники.

Кореспонденти dnepr.info звернулися у поліцію та дізналися від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що факт мав місце, відбулося займання автомобіля.

…так горіло авто. Справою займатимуться слідчі, – зазначила Аліна Стадник.

Щодо причин займання не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі вночі знову горіла автівка.

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