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У Дніпрі на Будівельників горіло авто: що кажуть у поліції

Сьогодні 08:17
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На вулиці Будівельників у Дніпрі горіла автівка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників горіло авто: що кажуть у поліції

У ніч на 29 серпня у місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому можна побачити полум’я в подвір’ї біля житлового будинку. Попередньо відомо, що подія сталася на вулиці Будівельників у Дніпрі. 

Детальніше розгледіти, де саме виникло займання, не вдається. За словами очевидців, загорілася автівка. 

На місці працювали рятувальники. 

Кореспонденти dnepr.info звернулися у поліцію та дізналися від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що факт мав місце, відбулося займання автомобіля. 

…так горіло авто. Справою займатимуться слідчі, – зазначила Аліна Стадник. 

Щодо причин займання не повідомляється. 

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі вночі знову горіла автівка. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Будівельників горіло авто: що кажуть у поліціїУкраїнська

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