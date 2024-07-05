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  • У Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16: подробиці ДТП

У Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16: подробиці ДТП

Сьогодні 12:56
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Сьогодні, 5 липня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16.

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16: подробиці ДТП

Аварія сталася внаслідок невдалого маневру через знеструмлення мережі. Попередньо, під час руху у напрямку вул. Бориса Кротова, вагон маршруту №16 зупинився під знеструмленою ділянкою на перетині просп. Богдана Хмельницького із Запорізьким шосе. Задля виїзду з-під неї водій вирішив здійснити маневр та здати заднім ходом. Він порушив ПДР та зіткнувся з вагоном 12-го маршруту, який знаходився позаду та очікував відновлення руху.

Про це повідомляє “ДніпроTV” з місця події.

Як видно на опублікованих фотографіях, удар був такої сили, що передня частина одного з трамваїв сильно пошкодилася: там вибило скло, зчесало фарбу, розбило фари, а на транспорті залишилися численні вм’ятини.

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16: подробиці ДТП

Встановлено, що вагон та система гальмування повністю справні. За фактом ДТП буде проведено службове розслідування, у ході якого встановлять всі обставини аварії.

Внаслідок аварії деякі пасажири постраждали. Екіпажі трамваїв запропонували їм викликати лікарів, але вони відмовилися від медичної допомоги.

Нагадаємо, що кореспонденти dnepr.info дізналися у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник про те, що на місце слідчі не виїжджали. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16: подробиці ДТПУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16: подробиці ДТПРусский

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