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  • У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в’їхав у маршрутку (Фото і відео)

У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в’їхав у маршрутку (Фото і відео)

Сьогодні 18:52
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У суботу, 8 квітня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася чергова аварія. Там легковий автомобіль влетів у маршрутку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в'їхав у маршрутку (Фото і відео)

Відео та знімками з місця подій поділилися дніпряни у місцевих Telegram-каналах. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в'їхав у маршрутку (Фото і відео)

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, водій легковика врізався у задню частину автобуса. Іномарка доволі сильно постраждала, проте, на щастя, обійшлося без людських жертв. 

На місце прибули правоохоронці. Вони встановлюють усі деталі та обставини ДТП. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в'їхав у маршрутку (Фото і відео)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в'їхав у маршрутку (Фото і відео)Русский

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