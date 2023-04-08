У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в’їхав у маршрутку (Фото і відео)

Відео та знімками з місця подій поділилися дніпряни у місцевих Telegram-каналах.
Як можна побачити на оприлюднених кадрах, водій легковика врізався у задню частину автобуса. Іномарка доволі сильно постраждала, проте, на щастя, обійшлося без людських жертв.
На місце прибули правоохоронці. Вони встановлюють усі деталі та обставини ДТП.
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