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  • У Дніпрі на Богдана Хмельницького чоловік пограбував ювелірний магазин

У Дніпрі на Богдана Хмельницького чоловік пограбував ювелірний магазин

Сьогодні 19:15
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У вівторок, 3 січня, на проспекті Богдана Хмельницького пограбували ювелірний магазин.

Новости Днепра про У Дніпрі на Богдана Хмельницького чоловік пограбував ювелірний магазин

У ТЦ Terra зайшов чоловік, дістав з пакету камінь і жбурнув його у скляну вітрину магазину. Після чого грабіжник забрав золоті прикраси і втік.

У пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області підтвердили факт пограбування ювелірного магазину. Відкрите кримінальне провадження по четвертій частині статті 186 Кримінального кодексу України.

Чоловіка все ще розшукують.

Джерело: Інформатор

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