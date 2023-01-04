У Дніпрі на Богдана Хмельницького чоловік пограбував ювелірний магазин

У ТЦ Terra зайшов чоловік, дістав з пакету камінь і жбурнув його у скляну вітрину магазину. Після чого грабіжник забрав золоті прикраси і втік.
У пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області підтвердили факт пограбування ювелірного магазину. Відкрите кримінальне провадження по четвертій частині статті 186 Кримінального кодексу України.
Чоловіка все ще розшукують.
Джерело: Інформатор
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