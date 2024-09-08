У Дніпрі на березі річки виявили тіло потопельника

Рятувальники у Дніпрі дістали з води тіло потонулого чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На гарячу лінію ДСНС сьогодні вранці надійшло повідомлення про те, що чоловік, 1940 року народження, пішов рибалити та не повернувся.

Неподалік вулиці Столярної Самарського району міста Дніпро, на березі річки знайшли його особисті речі, а у воді – підтоплений човен.Водолази-рятувальники провели пошукові роботи. Тіло загиблого виявили на поверхні водойми, у 40 метрах від берега, — йдеться у дописі рятувальників.

Тіло чоловіка передали працівникам Нацполіції.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі оперативник затримав зловмисника, який пограбував людину на інвалідному візку.

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