Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Береговій знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 11:32
просмотров

У понеділок, 30 січня, у Дніпрі на вулиці Береговій поруч з будинком №118 виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Береговій знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Біля нього лежав велосипед. Померлому приблизно 70-75 років.

Містяни відразу викликали на місце події правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, особу чоловіка ще не встановили. На тілі не було явних тілесних ушкоджень. Наразі його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Тривають слідчі дії.

Новости Днепра про У Дніпрі на Береговій знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Фото “Інформатора”.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Береговій знайшли тіло чоловіка: коментар поліціїУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майже весна: у Дніпрі на Перемозі на каштанах з’явилися бруньки
    Новини Дніпра
    Вчора 17:50
    Майже весна: у Дніпрі на Перемозі на каштанах з’явилися бруньки

    Цього року видалася аномально тепла зима.

    Не поділили дорогу: у Кам’янському зіткнулися ГАЗель та BMW (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:01
    Не поділили дорогу: у Кам’янському зіткнулися ГАЗель та BMW (ВІДЕО)

    У Кам'янському сталася жорстока ДТП.

    Посварилися за чаркою: у Кривому Розі чоловіку викололи око та відкусили носа
    Новини Дніпра
    Вчора 15:48
    Посварилися за чаркою: у Кривому Розі чоловіку викололи око та відкусили носа

    У суботу, 28 січня, близько 22:00 у лікарню Кривого Рогу…

    Рух ускладнено: у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та Toyota
    Новини Дніпра
    Вчора 14:50
    Рух ускладнено: у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та Toyota

    У Дніпрі сталася аварія.

    Наверх