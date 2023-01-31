У Дніпрі на Береговій знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

У понеділок, 30 січня, у Дніпрі на вулиці Береговій поруч з будинком №118 виявили тіло чоловіка.

Біля нього лежав велосипед. Померлому приблизно 70-75 років.

Містяни відразу викликали на місце події правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, особу чоловіка ще не встановили. На тілі не було явних тілесних ушкоджень. Наразі його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Тривають слідчі дії.

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