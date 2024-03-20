У Дніпрі на базі шкіл запрацюють групи для дошкільнят

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У Дніпрі рішенням 48-ї чергової сесії міськради в міських школах запрацюють групи короткострокового перебування для дошкільнят. Їх відвідуватимуть діти із садочків, які за відсутності укриття працюють дистанційно.

«Групи для дошкільнят працюватимуть у 47 школах міста, які мають облаштоване укриття. Там розмістяться діточки із 87 садочків. У деяких школах працюватимуть декілька дошкільних груп. Важливо зазначити, що це діти старшого дошкільного віку. Ми плануємо почати освітній процес з 1 квітня та залучити до нього близько 1 600 дітлахів»,— каже заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Яковенко.

Один із закладів, який у квітні зустрічатиме дітлахів, — гімназія № 74.

«Формат занять та їхній зміст формує садочок. Викладатимуть вихователі дошкільних закладів, які не мають укриттів. Ми надаємо лише приміщення та можливість користуватися укриттям. Для зустрічі гостей ми підготували спеціальну кімнату. У ній є можливість сидіти на підлозі, адже є килимове покриття. Також є зручні м’які стільці, столи, конструктори. Є окрема кімната, де діти зможуть робити руханку, танцювати», — зазначила директорка гімназії № 74 Зоя Антіпова.