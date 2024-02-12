У Дніпрі на Багряного від будинку відвалився “шмат стіни”: впав в сантиметрах від людей

На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 12 лютого, у Дніпрі на вулиці Івана Багряного (раніше – Агнії Барто) сталася надзвичайна подія – від одного із будинків відвалився величезний “шмат стіни”, а точніше утеплення фасаду.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що “шмат стіни” впав в сантиметрах від людей.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО).

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