У Дніпрі на Багряного від будинку відвалився “шмат стіни”: впав в сантиметрах від людей

Сьогодні, 12 лютого, у Дніпрі на вулиці Івана Багряного (раніше – Агнії Барто) сталася надзвичайна подія – від одного із будинків відвалився величезний “шмат стіни”, а точніше утеплення фасаду.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що “шмат стіни” впав в сантиметрах від людей.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО).
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