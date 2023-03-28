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У Дніпрі на багатоповерхівці з’явився зворушливий міні-мурал (ФОТО)

Сьогодні 17:22
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У Дніпрі намалювали новий мурал.

Новости Днепра про У Дніпрі на багатоповерхівці з'явився зворушливий міні-мурал (ФОТО)

Фото муралу виклали в спільноті “Придніпровський край”.

З’явився мурал на одній із багатоповерхівок на житловому масиві Придніпровськ. Місцеві мешканці розповідають, що бачили, як його малювала дівчина-художниця.

На малюнку зображена дівчина з довгим волоссям.

Сьогодні побачив ось такий маленький мурал на одному з будинків нашого містечка. Це дуже гарно та зворушливо. Дякую художнику за позитив в сірий день, – написав дніпрянин.

Нагадаємо, раніше патріотичний мурал з’явився на вулиці Матроській. Ще одну тематичну інсталяцію облаштували в торговельному центрі в середмісті Дніпра.

А ось на п’ятиповерхівці на вулиці Квітки Цісик планують намалювати величезний мурал з квітами. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на багатоповерхівці з'явився зворушливий міні-мурал (ФОТО)Українська

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