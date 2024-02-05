У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть

Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях раптово зникла вода.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Мандриківська, 170-246,

вул. Космічна, 6,

узвіз Кодацький, 2 ,4,

вул. Волоська,

вул. Самотканська,

вул. Сурська,

вул. Ф. Шопена,

вул. Моцарта,

вул. Привільна,

вул. Старова,

вул. Дніпровська,

вул. Монтажна,

вул. Солонянська,

вул. В. Гошкевича,

вул. Старицького,

вул. Березнева,

вул. Каховська,

вул. Серпнева,

вул. О. Риндовської,

вул. Чорноморська,

вул. Марганцевська,

вул. Квітнева,

вул. Чаплина Балка,

вул. Зоологічна,

вул. Мирна,

вул. Моршинська.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

с. Олександрівка,

с. Одинківка.

Подачу води також відновлять протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у понеділок тимчасово вимикатимуть світло: адреси.

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