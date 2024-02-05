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  • У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть

У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть

Сьогодні 12:24
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Новости Днепра про У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть

Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях раптово зникла вода.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Мандриківська, 170-246,
  • вул. Космічна, 6,
  • узвіз Кодацький, 2 ,4,
  • вул. Волоська,
  • вул. Самотканська,
  • вул. Сурська,
  • вул. Ф. Шопена,
  • вул. Моцарта,
  • вул. Привільна,
  • вул. Старова,
  • вул. Дніпровська,
  • вул. Монтажна,
  • вул. Солонянська,
  • вул. В. Гошкевича,
  • вул. Старицького,
  • вул. Березнева,
  • вул. Каховська,
  • вул. Серпнева,
  • вул. О. Риндовської,
  • вул. Чорноморська,
  • вул. Марганцевська,
  • вул. Квітнева,
  • вул. Чаплина Балка,
  • вул. Зоологічна,
  • вул. Мирна,
  • вул. Моршинська.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • с. Олександрівка,
  • с. Одинківка.

Подачу води також відновлять протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у понеділок тимчасово вимикатимуть світло: адреси.

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