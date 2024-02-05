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Новини У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть
У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть
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Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі на деяких вулицях раптово зникла вода.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
вул. Мандриківська, 170-246,
вул. Космічна, 6,
узвіз Кодацький, 2 ,4,
вул. Волоська,
вул. Самотканська,
вул. Сурська,
вул. Ф. Шопена,
вул. Моцарта,
вул. Привільна,
вул. Старова,
вул. Дніпровська,
вул. Монтажна,
вул. Солонянська,
вул. В. Гошкевича,
вул. Старицького,
вул. Березнева,
вул. Каховська,
вул. Серпнева,
вул. О. Риндовської,
вул. Чорноморська,
вул. Марганцевська,
вул. Квітнева,
вул. Чаплина Балка,
вул. Зоологічна,
вул. Мирна,
вул. Моршинська.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
с. Олександрівка,
с. Одинківка.
Подачу води також відновлять протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у Дніпрі у понеділок тимчасово вимикатимуть світло: адреси.
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Автор:
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