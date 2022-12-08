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У Дніпрі на Автотранспортній спалахнуло авто

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на вулиці Автотранспортній горів автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі на Автотранспортній спалахнуло авто

Вчора 7 грудня у Чечелівському районі загорівся припаркований автомобіль «Opel Astra». Полум’я повністю охопило машину. Рятувальники приступили до гасіння та приборкали вогонь за 25 хвилин.

Внаслідок пожежі знищено моторний відсік та салон автомобіля на площі 4 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Автотранспортній спалахнуло авто

Новости Днепра про У Дніпрі на Автотранспортній спалахнуло авто

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Новости Днепра про У Дніпрі на Автотранспортній спалахнуло автоУкраїнська

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