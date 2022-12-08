У Дніпрі на Автотранспортній спалахнуло авто

У Дніпрі на вулиці Автотранспортній горів автомобіль.

Вчора 7 грудня у Чечелівському районі загорівся припаркований автомобіль «Opel Astra». Полум’я повністю охопило машину. Рятувальники приступили до гасіння та приборкали вогонь за 25 хвилин.

Внаслідок пожежі знищено моторний відсік та салон автомобіля на площі 4 кв. м.

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