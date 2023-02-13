Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Сьогодні 09:30
просмотров

У Дніпрі на вулиці Автобусній стався вибух у приватному будинку. Внаслідок цієї події постраждала жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора близько 22:30 рятувальники виїхали гасити пожежу у господарчій споруді. На місці події, коли вони вже ліквідували полум’я, пролунав вибух у будинку, який розташований поруч. 

Вибух зруйнував конструкції будинку, а полум’я повністю охопило його. У цій події постраждала 44-річна жінка, її госпіталізували з попереднім діагнозом – опіки верхніх кінцівок та закрита черепно-мозкова травма. 

Внаслідок вибуху та пожежі знищено конструкції житлового будинку, також пошкоджено господарчу споруду та автомобіль «Hyundai-Tucson». Загальна площа пожежі склала 120 кв.м.

Крім того, під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Дані встановлюють правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловікУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловікРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ДТП у Новокодацькому районі: у Дніпрі водій автомобіля Mazda збив велосипедиста
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ДТП у Новокодацькому районі: у Дніпрі водій автомобіля Mazda збив велосипедиста

    У Дніпрі на вулиці Велика Діївська водій автомобіля Mazda збив…

    Чи будуть дніпряни забезпечені водою, теплом та світлом: ситуація на ранок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Чи будуть дніпряни забезпечені водою, теплом та світлом: ситуація на ранок

    У Дніпрі не зафіксовано відключень тепла, води та світла.

    Сьогодні у Дніпрі працюватимуть 43 тролейбуси та 60 трамваїв
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Сьогодні у Дніпрі працюватимуть 43 тролейбуси та 60 трамваїв

    Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій,…

    ЗСУ відбили атаки росіян у чотирьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    ЗСУ відбили атаки росіян у чотирьох областях, – Генштаб

    Росіяни занають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні…

    Наверх