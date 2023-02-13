У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

У Дніпрі на вулиці Автобусній стався вибух у приватному будинку. Внаслідок цієї події постраждала жінка.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора близько 22:30 рятувальники виїхали гасити пожежу у господарчій споруді. На місці події, коли вони вже ліквідували полум’я, пролунав вибух у будинку, який розташований поруч.

Вибух зруйнував конструкції будинку, а полум’я повністю охопило його. У цій події постраждала 44-річна жінка, її госпіталізували з попереднім діагнозом – опіки верхніх кінцівок та закрита черепно-мозкова травма.

Внаслідок вибуху та пожежі знищено конструкції житлового будинку, також пошкоджено господарчу споруду та автомобіль «Hyundai-Tucson». Загальна площа пожежі склала 120 кв.м.

Крім того, під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Дані встановлюють правоохоронці.

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