У Дніпрі на Автобусній стався вибух у будинку: постраждала жінка та загинув чоловік

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.
Вчора близько 22:30 рятувальники виїхали гасити пожежу у господарчій споруді. На місці події, коли вони вже ліквідували полум’я, пролунав вибух у будинку, який розташований поруч.
Вибух зруйнував конструкції будинку, а полум’я повністю охопило його. У цій події постраждала 44-річна жінка, її госпіталізували з попереднім діагнозом – опіки верхніх кінцівок та закрита черепно-мозкова травма.
Внаслідок вибуху та пожежі знищено конструкції житлового будинку, також пошкоджено господарчу споруду та автомобіль «Hyundai-Tucson». Загальна площа пожежі склала 120 кв.м.
Крім того, під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Дані встановлюють правоохоронці.
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