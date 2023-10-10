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У Дніпрі на аукціон виставили частину майна збанкрутілого заводу: що продають

Сьогодні 15:58
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У Дніпрі продають майно великого заводу.

Новости Днепра про У Дніпрі на аукціон виставили частину майна збанкрутілого заводу: що продають

Мова йде про підприємство “Веста-Дніпро”, яке виготовляло акумуляторні батареї. Як йдеться в оголошенні на сайті Prozzoro, продаж відбувається в рамках справи про банкрутство. 

Продають частку ПАТ “Веста-Дніпро”, яка складає 91,974%. Початкова ціна – 203 101 585,50 грн. Аукціон проведуть за трираундовою англійською схемою, тобто на підвищення, але до проведення торгів інформацію про учасників не розкривають.

Зазначається, що дебіторська заборгованість складає 396 755 гривень. Кредиторська – 627 345 гривень. 

Підкреслюється, що майно є предметом забезпечення кредиторських вимог “Укрексімбанку” та ТОВ “АК ГРУП 1”. 

Що відомо про підприємство? 

“Веста Дніпро” – це Дніпровський завод з виробництва акумуляторних батарей. У 2014 році почали розглядати справу про банкрутство заводу. За даними ЗМІ, заборгованість підприємства складає 6 млрд гривень. 

Володів компанією нардеп Денис Дзензерський. Колись його корпорація була одним з найбільших виробників акумуляторних батарей в Україні. У 2011 році Westa коштувала близько 190 мільйонів доларів. Втім, згодом вартість впала на 97%. 

І ось тепер майно заводу розпродають.

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Новости Днепра про У Дніпрі на аукціон виставили частину майна збанкрутілого заводу: що продаютьУкраїнська

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